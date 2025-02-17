Ла Лига расследует выкрики «Винисиус, умри» от фанатов «Осасуны» и расистские кричалки болельщиков «Эспаньола» в адрес Саннади
Ла Лига ведет расследование по факту оскорбительных кричалок на матчах.
Ла Лига подтвердила, что начала расследование в отношении расистских кричалок в адрес форварда «Атлетика» Мароана Саннади – фанаты «Эспаньола» называли его «###### мавром».
Руководство лиги обратится «в соответствующие инстанции».
Также в Ла Лиге сообщили, что знают о скандированиях болельщиков «Осасуны» в адрес Винисиуса Жуниора – вингеру «Реала» кричали «Винисиус, умри». Будет проведено расследование, после которого лига обратится в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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