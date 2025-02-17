Ла Лига расследует выкрики «Винисиус, умри» от фанатов «Осасуны» и расистские кричалки болельщиков «Эспаньола» в адрес Саннади

Ла Лига ведет расследование по факту оскорбительных кричалок на матчах.

Ла Лига подтвердила, что начала расследование в отношении расистских кричалок в адрес форварда «Атлетика » Мароана Саннади – фанаты «Эспаньола » называли его «###### мавром».

Руководство лиги обратится «в соответствующие инстанции».

Также в Ла Лиге сообщили, что знают о скандированиях болельщиков «Осасуны» в адрес Винисиуса Жуниора – вингеру «Реала » кричали «Винисиус, умри». Будет проведено расследование, после которого лига обратится в дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).