Ла Лига пожаловалась на «Барсу» в CSD – сделку по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» считают подозрительной. Каталонцы получили 28 млн евро от партнера клуба

Ла Лига считает подозрительной сделку «Барселоны» по продаже VIP-мест.

As со ссылкой на El Confidencial сообщает, что лига подала жалобу на каталонский клуб в Высший совет по спорту (CSD). Ла Лига считает подозрительной сделку по продаже VIP-мест на «Камп Ноу », доходы от которой позволили «Барселоне» выйти на правило «1 к 1», а также временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора .

Согласно заявлению Ла Лиги , в результате сделки «Барселона » получила 28 млн евро от компании Emirates New Era Visionary Group, которая является поставщиком телекоммуникационных услуг для «Барсы» с ноября 2024 года. На своем сайте компания называет себя «официальным телекоммуникационным оператором «Барселоны».

Отмечается, что «Барселона» не публиковала названия компаний, купивших VIP-места, однако Ла Лига смогла ознакомиться с данными, направив запрос в CSD. Клуб заявлял лишь о приобретении мест инвесторами из Катара и ОАЭ, обязавшимися выплатить 100 млн евро.

В связи с этим Ла Лига считает сделку «Барселоны» подозрительной, так как компания New Era Visionary Group имеет «чрезмерные связи» с «Барселоной». В своем обращении лига упоминает ранее совершенную клубом продажу акций Barça Visión, указывая на схожесть сделок.