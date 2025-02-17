«Барселона» с пенальти за фол Сисса забила «Райо». Хавбек повалил Иньиго на угловом

«Барселона» забила «Райо Вальекано» с пенальти.

На 24-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги «блауграна» получила право на угловой. Во время борьбы полузащитник Пате Сисс обхватил Иньиго Мартинеса и повалил его на газон.

Главный судья Марио Мелеро Лопес сперва не отреагировал на эпизод, но после разговора с видеоассистентом и просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый.

Нападающий Роберт Левандовски реализовал пенальти – 1:0.