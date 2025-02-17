«Барселона» с пенальти за фол Сисса забила «Райо». Хавбек повалил Иньиго на угловом
«Барселона» забила «Райо Вальекано» с пенальти.
На 24-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги «блауграна» получила право на угловой. Во время борьбы полузащитник Пате Сисс обхватил Иньиго Мартинеса и повалил его на газон.
Главный судья Марио Мелеро Лопес сперва не отреагировал на эпизод, но после разговора с видеоассистентом и просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый.
Нападающий Роберт Левандовски реализовал пенальти – 1:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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