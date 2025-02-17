ТВ «Реала» о матче с «Осасуной»: «1-й тайм стал частью печальнейшей истории испанского судейства: 4 неназначенных пенальти, удаление, ненаказанные фолы. Здоровье игроков было под угрозой»

На клубном ТВ «Реала» раскритиковали судейство в матче с «Осасуной».

«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги (1:1). Главный арбитр игры Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридцев Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначил пенальти в пользу команды из Памплоны за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире.

«Еще один случай судейства, который ставит пятно на имидж испанского футбола. Трудно найти в истории футбола первый тайм с таким количеством ошибок. Первый тайм уже стал частью печальнейшей истории испанского судейства под руководством Медины Канталехо и главы ВАР Клоса Гомеса.

Четыре пенальти, которые не были назначены и не проверялись ВАР, удаление, ненаказанные фолы и агрессия, вседозволенность, которая привела «Реал Мадрид » в отчаяние и поставила под угрозу здоровье игроков», – сказал ведущий клубного телевидения мадридского клуба.

ТВ «Реала» о красной Беллингема: «Монтеро удалил его по ничтожной причине, услышав несколько слов, которых Джуд не произносил. Одна из ошибок, которые повлияли на ход матча»

ТВ «Реала»: «В День святого Негрейры Мунуэра отдает дань уважения своему покровителю. «Осасуна» уже могла остаться вдевятером и получить три пенальти в свои ворота»