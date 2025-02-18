Экс-судья Итурральде о том, что Гави держал за футболку Мумина при угловом «Райо»: «Это скорее пенальти. Он мешает игроку замкнуть подачу»

«Райо Вальекано» мог получить право на пенальти в 1-м тайме матча с «Барселоной».

Такое мнение высказал бывший арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес.

На 15-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги Гави держал за футболку Абдула Мумина при подаче углового у ворот «Барселоны». Защитник «Райо Вальекано » пробил головой. Арбитр Марио Мелеро Лопес не отреагировал на эпизод.

«Если бы пенальти назначили, то это нельзя было бы назвать ошибкой. Он упорно держит Мумина и мешает ему замкнуть [подачу]. По-моему, пенальти скорее был, чем не было», – сказал Итурральде.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).

Изображение: кадр из трансляции