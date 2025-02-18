Экс-судья Итурральде о том, что Гави держал за футболку Мумина при угловом «Райо»: «Это скорее пенальти. Он мешает игроку замкнуть подачу»
«Райо Вальекано» мог получить право на пенальти в 1-м тайме матча с «Барселоной».
Такое мнение высказал бывший арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес.
На 15-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги Гави держал за футболку Абдула Мумина при подаче углового у ворот «Барселоны». Защитник «Райо Вальекано» пробил головой. Арбитр Марио Мелеро Лопес не отреагировал на эпизод.
«Если бы пенальти назначили, то это нельзя было бы назвать ошибкой. Он упорно держит Мумина и мешает ему замкнуть [подачу]. По-моему, пенальти скорее был, чем не было», – сказал Итурральде.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, перерыв).
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем