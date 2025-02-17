Ротенберг об отказе Барберио драться с Акользиным: «Бобров сказал одному игроку: «У вас большой, но не стоит». То же можно сказать этому хоккеисту»

Роман Ротенберг прокомментировал эпизод с Павлом Акользиным и Марком Барберио.

СКА обыграл «Северсталь» со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Во втором периоде защитник «Северстали » Марк Барберио потолкался с Павлом Акользиным, после чего нападающий СКА сбросил краги и провоцировал канадца на драку. Барберио его не поддержал, а на скамейке получил похвалу от главного тренера «Северстали» Андрея Козырева .

«Один момент, конечно, мне сегодня не понравился – когда наш игрок Паша Акользин скинул перчатки, а Барберио… Такого, честно, никогда не видел, чтобы игрок отказался.

И здесь я вспомнил, когда это произошло, про Вячеслава Михайловича Анисина – мы с ним много общаемся, он мне много рассказывает разных историй про сборную СССР, как там работали, как Анатолий Владимирович Тарасов тренировал.

Очень интересно, на самом деле, и очень благодарен, потому что это уникальные истории. Мне он один раз такую историю рассказал – Всеволод Бобров был тренером, а в раздевалке там парень был один, и он ему говорит: «Молодой человек, у вас большой, но не стоит, вы нам не нужны».

Примерно вот это можно сказать этому игроку, потому что в хоккее нужна мужская игра, и драки – это тоже часть хоккея, и если человек скидывает перчатки, это важно.

И нужно убирать мелкий фол, грязь вот эту всю, какие-то трактовки там непонятные, это уже судейский корпус сам разберется. Но надо больше силовой борьбы, больше играть в тело, больше...

Мы видели между сборными США и Канады как начинается игра. Это злость, спортивная злость. На поле мы все бьемся. А после игры, конечно, мы все друзья, конечно, всегда, потому что мы одна хоккейная семья. Еще раз поздравляю нашу команду с победой», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«У вас большой, но не стоит». Ротенберг оценил драку, которая не состоялась