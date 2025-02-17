Светлана Журова: «После разговора Путина с Трампом Россия вернется в мировой спорт. После снятия санкций спортсмены будут выступать с флагом и гимном»
Журова считает, что Россия вернется в спорт после переговоров Путина и Трампа.
12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.
«После разговора Путина с Трампом Россия вернется в мировой спорт. После снятия санкций российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном в международных соревнованиях.
Спортивный вопрос во время переговоров между Владимиром Владимировичем и президентом США наверняка тоже будет ставиться. Причем все федерации изначально говорили, что после завершения конфликта состоится возвращение. И у Международного олимпийского комитета (МОК) тоже не останется претензий.
Да, могут попытаться поднять тему допинга, но уверена, что мы найдем общий язык», – заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем