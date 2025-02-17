Светлана Журова: «После разговора Путина с Трампом Россия вернется в мировой спорт. После снятия санкций спортсмены будут выступать с флагом и гимном»

Журова считает, что Россия вернется в спорт после переговоров Путина и Трампа.

12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование конфликта на Украине.

«После разговора Путина с Трампом Россия вернется в мировой спорт. После снятия санкций российские спортсмены будут выступать с флагом и гимном в международных соревнованиях.

Спортивный вопрос во время переговоров между Владимиром Владимировичем и президентом США наверняка тоже будет ставиться. Причем все федерации изначально говорили, что после завершения конфликта состоится возвращение. И у Международного олимпийского комитета (МОК) тоже не останется претензий.

Да, могут попытаться поднять тему допинга, но уверена, что мы найдем общий язык», – заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .