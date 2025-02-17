Тимур Гурцкая: «Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи. Там может поменяться руководство. У «Динамо» была с ним встреча после Шварца»

Тимур Гурцкая высказался относительно возможного ухода Валерия Карпина из «Ростова».

– Почему тема Карпина в «Динамо» стала настолько обсуждаемой?

– Потому что Валера сказал, что уходит из «Ростова».

– Кому?

– Всем. Не исключено, что он уйдет из «Ростова». И вероятность больше 50%, что это произойдет до рестарта чемпионата.

Все, кто знают эту ситуацию, оценивают на 80%, что Георгиевич может не начать чемпионат [в «Ростове»].

Карпин месяц назад сказал, что он устал. Он хочет уйти. «Ростов» пытается найти замену, не дать ему возможность сейчас уйти.

У Валеры есть ответственность. Но события, происходящие вокруг «Ростова» в последнее время, могут его подтолкнуть к тому, что он объявит об уходе до рестарта чемпионата.

– Какие события?

– Говорят, что в «Ростове» может поменяться руководство. Вопрос в том, что может поменять вектор развития «Ростова». Учитывая, что у Арташеса (Арутюнянца – Спортс’‘) есть 50% акций, с ним надо как-то договариваться.

Мы же в России находимся, мы понимаем, что если у губернатора есть большое желание договориться, он найдет способ договориться.

Карпин хочет уйти из «Ростова», не дожидаясь разрушения империи. Он по-любому уходит в конце сезона. Сейчас ему не хочется оставаться, при том, что могут быть какие-то тектонические сдвиги.

– Обсуждение вокруг «Динамо» связано только с тем, что Карпин уходит из «Ростова»?

– Да. «Динамо» вообще не рассматривает, что Карпин, Слуцкий или какой-то иностранец уже приходит в команду. Пока что они для себя должны принять решение: будет или не будет Личка .

У них нет стопроцентного решения о снятии Лички.

– Нет решения даже по будущему Лички, поэтому…

– Нет решения и по Карпину, да. С Карпиным же уже была встреча после Шварца. Они знают про существование Карпина, потому что он, в принципе, готов, с ним можно вести переговоры.

– Вы допускаете, что Карпин вообще никуда не пойдет и будет тренировать только сборную России?

– Только если нас вернут обратно.

– Допустим, Карпин уходит из «Ростова». Что тогда будет с клубом?

– Глобально пока непонятно. Попытки забрать «Ростов» под кого-то приведут к тому, что 15 игроков уйдут за Рыскиным, если он уйдет. Если Арташес уйдет, Рыскин сто процентов в «Ростове» не останется, кто бы туда ни пришел.

– Вы допускаете, что Карпин и Рыскин пойдут куда-то в связке?

– Нет, не допускаю.

– Почему?

– Не допускаю. Каждый пойдет своей дорогой.

– У них раскол?

– Нет. Но чтобы их не связывали в это единое целое, не исключено, что каждый не захочет друг другу мешать. У них отличные рабочие отношения, вопрос не в этом.

– Вы бы хотели видеть Рыскина в каком-то топ-клубе?

– Очень. В условном «Спартаке» мне было бы интересно посмотреть, как он поработал бы с большим денежным ресурсом.

– Какие могут быть варианты?

– Не знаю. К сожалению, в России видишь, как бывает – у нас Пименов приходит на работу, ##### (блин). У нас все что угодно может быть, – сказал агент Тимур Гурцкая .