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Ротенберг поздравил «Газпром» с 32-летием: «Флагман экономики приносит свет и тепло в миллионы домов по всей России. При поддержке компании и Миллера мы пришли к титулам СКА и сборной»

Роман Ротенберг поздравил ПАО «Газпром» с 32-летием.

«У главного партнера и акционера хоккейного клуба СКА, ПАО «Газпром», сегодня день рождения. Флагману российской экономики и символу отечественной энергетики исполняется 32 года.

Все эти годы компания приносит пользу не только стране, но и всем ее жителям: свет и тепло в миллионах домов по всей России, тысячи социальных, инфраструктурных и экологических проектов.

Отдельного внимания заслуживает поддержка спорта – массового, детско-юношеского и профессионального. В 2005 году началось партнерство СКА и ПАО «Газпром», и это самые успешные годы в истории клуба.

В нашем родном городе играет самая атакующая и зрелищная команда страны, расположена лучшая в мире хоккейная инфраструктура.

Мы вместе пришли к титулам и медалям СКА и сборной России, костяк которой на международных турнирах уже традиционно составляют игроки, тренеры и административный персонал нашего клуба.

При поддержке «Газпрома» и Алексея Борисовича Миллера мы выиграли два Кубка Гагарина, три Кубка Континента, два Кубка Харламова, сборная России вернула в страну олимпийское золото.

Благодаря «Газпрому» мы добились серьезных коммерческих успехов, собираем аншлаг на каждом матче на самой большой арене в мире, наша Академия вышла на лидирующие позиции в стране.

Это огромный ежедневный труд, и этот путь мы проходим вместе с «Газпромом». От всего сердца желаю ПАО «Газпром» новых масштабных проектов и успешной реализации всех стратегических инициатив.

Здоровья, счастья и благополучия каждому сотруднику, а также новых побед и достижений в профессиональной деятельности!

Как говорит Алексей Борисович Миллер: «Продолжаем работу»!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoКХЛ
logoАлексей Миллер
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoГазпром
СКА-Арена
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