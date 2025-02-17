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  • Жемалетдинов про 176 автоштрафов: «Они мелкие, не горжусь этим, аварийных ситуаций не создаю. Хочется побыстрее ездить. Правил слишком много стало – душат немножко, но надо соблюдать»
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Жемалетдинов про 176 автоштрафов: «Они мелкие, не горжусь этим, аварийных ситуаций не создаю. Хочется побыстрее ездить. Правил слишком много стало – душат немножко, но надо соблюдать»

Рифат Жемалетдинов рассказал о штрафах ГИБДД, которые получил за 2024 год.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА попал в десятку спортсменов с наибольшим количеством автомобильных нарушений. За прошлый год футболист накопил 176 штрафов.

– От чего еще кайфуешь, помимо рыбалки?

– Машины люблю. В «Локо» у меня была самая быстрая тачка. Мне нравится скорость.

– В конце прошлого года была сводка автонарушений среди спортсменов. Ты там на 10-м месте. 176 нарушений за год на 186 тысяч рублей. Что нарушаешь чаще всего?

– Скорость. Но я все оплачиваю сразу – с 50-процентной скидкой. Чтобы дешевле было, ха-ха. Но хочу подчеркнуть, что не горжусь этим, на дороге аварийных ситуаций не создаю.

У меня все штрафы за скорость, хочется побыстрее ездить. У меня много штрафов, но они мелкие. Хотя правил слишком много стало. Сейчас даже кофе запретили пить за рулем. Душат немножко, но надо соблюдать, – сказал Жемалетдинов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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светская хроника
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