«Вы, #####, издеваетесь? Это, #####, «Челси». Мы клуб уровня ЛЧ. Я не посмотрел ни одной, #####, игры Лиги конференций». Оби Микел о словах Марески про цели клуба

Джон Оби Микел резко выразил недовольство Энцо Мареской.

Лондонцы находятся на шестой позиции в таблице АПЛ .

Главный тренер команды заявил, что его команда опережает график в плане прогресса, поскольку, когда он принял команду, ему было сказано, что через два года ей нужно в Лиге чемпионов .

«Кто ему, ##### (блин), это сказал? Вы, ##### (блин), издеваетесь надо мной? Это футбольный клуб «Челси»!

Ты не можешь, ##### (блин), опережать график. Это, ##### (блин), футбольный клуб «Челси».

Никакого неуважения к «Лестеру», откуда он пришел. Это, ##### (блин), футбольный клуб «Челси». Мы клуб уровня Лиги чемпионов – вот кто мы.

Это клуб уровня Лиги чемпионов. Мы всегда были в Лиге чемпионов. Я не посмотрел ни одной, ##### (блин), игры Лиги конференций. Я это не смотрел. Это не то, кем мы являемся. Мы клуб уровня Лиги чемпионов», – сказал бывший полузащитник «Челси » Джон Оби Микел в подкасте The Obi One Podcast.