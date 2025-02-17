«Вы, #####, издеваетесь? Это, #####, «Челси». Мы клуб уровня ЛЧ. Я не посмотрел ни одной, #####, игры Лиги конференций». Оби Микел о словах Марески про цели клуба
Лондонцы находятся на шестой позиции в таблице АПЛ.
Главный тренер команды заявил, что его команда опережает график в плане прогресса, поскольку, когда он принял команду, ему было сказано, что через два года ей нужно в Лиге чемпионов.
«Кто ему, ##### (блин), это сказал? Вы, ##### (блин), издеваетесь надо мной? Это футбольный клуб «Челси»!
Ты не можешь, ##### (блин), опережать график. Это, ##### (блин), футбольный клуб «Челси».
Никакого неуважения к «Лестеру», откуда он пришел. Это, ##### (блин), футбольный клуб «Челси». Мы клуб уровня Лиги чемпионов – вот кто мы.
Это клуб уровня Лиги чемпионов. Мы всегда были в Лиге чемпионов. Я не посмотрел ни одной, ##### (блин), игры Лиги конференций. Я это не смотрел. Это не то, кем мы являемся. Мы клуб уровня Лиги чемпионов», – сказал бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в подкасте The Obi One Podcast.
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