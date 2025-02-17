«Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Это оценивают процентов в восемьдесят». Гурцкая о тренере
Валерий Карпин может покинуть «Ростов» зимой.
Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая.
«Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Все, кто знают ситуацию, оценивают это процентов в восемьдесят», – сказал Гурцкая.
Желто-синие занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков после 18 туров. Карпин возглавляет команду с марта 2022 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Это футбол, брат!»
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