«Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова» до рестарта чемпионата. Это оценивают процентов в восемьдесят». Гурцкая о тренере

Валерий Карпин может покинуть «Ростов» зимой.

Об этом рассказал футбольный агент Тимур Гурцкая .

«Не исключено, что Карпин уйдет из «Ростова » до рестарта чемпионата. Все, кто знают ситуацию, оценивают это процентов в восемьдесят», – сказал Гурцкая.

Желто-синие занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 26 очков после 18 туров. Карпин возглавляет команду с марта 2022 года.