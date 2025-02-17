«Ты должен бояться за своих детей». Судье Монтеро угрожали в соцсети после матча «Реала» и «Осасуны»

Судье матча «Реала» и «Осасуны» угрожали в соцсетях.

«Реал » сыграл вничью с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги (1:1). Главный арбитр игры Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника мадридцев Джуда Беллингема за разговоры в первом тайме и назначил пенальти в пользу команды из Памплоны за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире.

После матча судья подвергся оскорблениям и угрозам в соцсети. В частности, ему писали такие комментарии: «Твоя семья будет 🔪🩸», «Бог призовет тебя к ответу», «в следующий раз, когда он приедет на «Бернабеу», не давайте ему дышать», «я убью тебя», «ты должен бояться за своих детей», «мы увидим тебя на улице и сделаем хромым».

Мунуэра Монтеро был вынужден закрыть комментарии в своем инстаграме.

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