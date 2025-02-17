Билялетдинов о жизни Англии: «Ничем там не лучше, чем в России – ноль таких моментов, даже минус. Ливерпуль – страшный город, делать там нечего по сравнению с любым городом России»

Динияр Билялетдинов заявил, что остался недоволен жизнью в Англии.

С 2009 по 2012 год Билялетдинов выступал за «Эвертон ». В 77 матчах за клуб он отметился 9 голами.

– Последний раз был в Англии пять лет назад. Сейчас вообще желания нет поехать туда. А что там делать? Никакого желания нет. Если говорить про жизнь в Англии, то для меня это был такой опыт побыть вдали от страны.

Я жил в Ливерпуле, а это, мягко говоря, такое место, что туда лучше не ездить. Ничего хорошего там нет. Если говорить про всю Англию, то только Лондон достаточно хороший город и все. Ливерпуль – просто страшный город, и делать там нечего, по крайней мере, по сравнению с Москвой, да и вообще с любым городом в России.

В Англии мне было невкусно есть, да и цены были подороже, чем у нас.

– По чему скучали сильнее всего?

– В тот период я скучал по своей стране. В принципе я могу везде жить – мне по большому счету все равно, но спустя годы многое понимаешь. Естественно, в Англии есть положительные моменты: там есть люди, которые живут своей английской традицией, а это хорошо – они молодцы, еще есть своя архитектура, что тоже хорошо, есть особенный язык. Но нет чего-то такого, в чем Англия лучше России. Ноль таких моментов, даже сказал бы минус.

Я никогда не замечал какое-то негативное отношение к русским. Англичане нормально к нам относятся, даже немного побаиваются – и правильно делают! Они осторожны. Со мной, например, никто не разговаривал на «ты», – сказал бывший полузащитник сборной России.