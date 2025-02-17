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Специалист по чтению по губам заявила, что Беллингем сказал судье Монтеро fuck off, а не fuck you

Специалист по чтению по губам рассказала, что Джуд Беллингем сказал судье.

В первом тайме матча «Осасуна» – «Реал» (1:1) главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро удалил Беллингема за разговоры. В протоколе судья написал, что полузащитник мадридцев сказал ему «иди на ### (на фиг)».

Специалист по чтению по губам Марта Ольмос проанализировала видеозапись и заявила, что англичанин сказал fuck off («да брось ты»). Именно на этой версии настаивает мадридский клуб.

«Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции, чтобы доказать, что Беллингем не говорил «иди на ###» судье матча с «Осасуной»

«Реал» потребует аннулировать красную Беллингема в матче с «Осасуной». В клубе считают, что судья ошибся в протоколе, написав, что Джуд сказал ему «иди на ###»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Chiringuito
Хосе Мунуэра Монтеро
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
logoРеал Мадрид
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