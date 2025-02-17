Директор спорткомплекса в Якутии слетал на Олимпиаду в Париж, потратив более 900 тысяч рублей из бюджетных средств

Директор спорткомплекса в Якутии слетал на Олимпиаду в Париже за госсчет.

Летние Олимпийские игры проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Сообщается, что Михаил Пахомов – директор спорткомплекса «Триумф» в Якутске – приобрел билеты в Париж себе и двум подчиненным. На поездку ушло более 900 тысяч рублей.

«Установлено, что в нарушение закона в августе 2024 года учреждением за счет средств предоставленных субсидий на выполнение госзадания произведена оплата командировочных расходов в сумме более 900 тысяч рублей в Париж на летние Олимпийские игры директору и двум его подчиненным», – говорится в комментарии прокуратуры Якутска.

Пахомов привлечен к административной ответственности по статье 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает 14.ru.

Кроме того, прокуратура внесла представление о возврате в бюджет республики потраченных им средств.