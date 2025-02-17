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Винисиус стал совладельцем «Алверки» из второй лиги Португалии. Вингер «Реала» приобрел клуб с испанскими и бразильскими инвесторами

Винисиус Жуниор стал совладельцем португальского клуба.

Бразильский вингер «Реала» стал совладельцем клуба второго дивизиона Португалии «Алверка».

Предприниматель Рикарду Висинтин объявил о продаже своей доли в клубе, которая перейдет испанским и бразильским инвесторам, включая Винисиуса.

Цена доли бизнесмена составила 10 миллионов евро.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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