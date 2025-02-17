Сборная Медиалиги и «Сантос» Неймара договорились о товарищеском матче в июле

Сборная Медиалиги планирует матч с «Сантосом» в Бразилии и выезд в Китай.

«На этой неделе ждем подтверждения от Китая. Если все срастется, то в марте играем против Китая.

Недавно получили оффер от «Сантоса » на 13 июля, зовут в Бразилию. Точно в июле, потому что 5 июля планируется финал. Это официальное предложение, на которое мы согласились.

А Китай – коммунистическая страна, нужно несколько бумажек. Без этого пока не получается. Все готово и все согласны, нужны пару подтверждений, что мы не самозванцы. Даты – 17 или 22 марта», – сказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов .