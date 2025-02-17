Сборная Медиалиги и «Сантос» Неймара договорились о товарищеском матче в июле
Сборная Медиалиги планирует матч с «Сантосом» в Бразилии и выезд в Китай.
«На этой неделе ждем подтверждения от Китая. Если все срастется, то в марте играем против Китая.
Недавно получили оффер от «Сантоса» на 13 июля, зовут в Бразилию. Точно в июле, потому что 5 июля планируется финал. Это официальное предложение, на которое мы согласились.
А Китай – коммунистическая страна, нужно несколько бумажек. Без этого пока не получается. Все готово и все согласны, нужны пару подтверждений, что мы не самозванцы. Даты – 17 или 22 марта», – сказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Крысева»
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