Гол де Фрутоса «Барселоне» отменен из-за офсайда у Нтека, помешавшего Иньиго защищаться

Главный судья не засчитал гол «Райо Вальекано» в ворота «Барселоны».

На 43-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги Пате Сисс сделал заброс в штрафную площадь «блауграны», и Хорхе де Фрутос , сделав рывок и получив мяч, поразил ворота соперника.

Арбитр Марио Мелеро Лопес принял решение не засчитывать гол из-за того, что Ранди Нтека в момент передачи Сисса находился в офсайде, а затем мешал защищаться Иньиго Мартинесу .

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»