Гол де Фрутоса «Барселоне» отменен из-за офсайда у Нтека, помешавшего Иньиго защищаться
Главный судья не засчитал гол «Райо Вальекано» в ворота «Барселоны».
На 43-й минуте матча 24-го тура Ла Лиги Пате Сисс сделал заброс в штрафную площадь «блауграны», и Хорхе де Фрутос, сделав рывок и получив мяч, поразил ворота соперника.
Арбитр Марио Мелеро Лопес принял решение не засчитывать гол из-за того, что Ранди Нтека в момент передачи Сисса находился в офсайде, а затем мешал защищаться Иньиго Мартинесу.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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