Карпин уйдет из «Ростова» в конце сезона. Клуб не смог найти нового тренера зимой (Иван Карпов)
Валерий Карпин не уйдет из «Ростова» до конца сезона.
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что Карпин с высокой вероятностью покинет клуб до рестарта Мир РПЛ.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что Карпин действительно мог покинуть «Ростов», но клуб не смог найти тренеру замену. Ожидается, что специалист продолжит работу в клубе до лета, после чего покинет свой пост.
Карпин возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. В нынешнем сезоне желто-синие занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков после 18 туров.
Директор «Ростова» Рыскин о возможном уходе Карпина: «Не готов комментировать слухи и предположения»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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