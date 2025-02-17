Карпин уйдет из «Ростова» в конце сезона. Клуб не смог найти нового тренера зимой (Иван Карпов)

Валерий Карпин не уйдет из «Ростова» до конца сезона.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил , что Карпин с высокой вероятностью покинет клуб до рестарта Мир РПЛ .

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что Карпин действительно мог покинуть «Ростов», но клуб не смог найти тренеру замену. Ожидается, что специалист продолжит работу в клубе до лета, после чего покинет свой пост.

Карпин возглавляет «Ростов » с марта 2022 года. В нынешнем сезоне желто-синие занимают 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков после 18 туров.

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