«Барселона» обошла «Реал» и «Атлетико» и лидирует в Ла Лиге после 24 туров

«Барселона» вернулась на первую строчку в Ла Лиге.

Команда Ханси Флика одолела «Райо Вальекано» (1:0) в 24-м туре.

На счету каталонцев 51 очко. Они опережают «Реал » за счет победы над ним в октябре.

«Атлетико » идет третьим с 50 баллами. Замыкает четверку «Атлетик» – 45 очков.