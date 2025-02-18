«Барселона» обошла «Реал» и «Атлетико» и лидирует в Ла Лиге после 24 туров
«Барселона» вернулась на первую строчку в Ла Лиге.
Команда Ханси Флика одолела «Райо Вальекано» (1:0) в 24-м туре.
На счету каталонцев 51 очко. Они опережают «Реал» за счет победы над ним в октябре.
«Атлетико» идет третьим с 50 баллами. Замыкает четверку «Атлетик» – 45 очков.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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