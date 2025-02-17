Алеррандро перешел в ЦСКА, контракт по схеме «3+1». Форвард расторг соглашение с «Брагантино»
ЦСКА объявил о трансфере Алеррандро.
Нападающий подписал с армейцами трехлетний контракт с возможностью продления еще на один год. Бразилец уже присоединился к ЦСКА на сборах в Турции, он будет играть за московский клуб под 7-м номером.
«Ред Булл Брагантино» ранее сообщил о расторжении контракта с Алеррандро.
Фото: t.me/pfccskamoscow
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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