Алеррандро перешел в ЦСКА, контракт по схеме «3+1». Форвард расторг соглашение с «Брагантино»

ЦСКА объявил о трансфере Алеррандро.

Нападающий подписал с армейцами трехлетний контракт с возможностью продления еще на один год. Бразилец уже присоединился к ЦСКА на сборах в Турции, он будет играть за московский клуб под 7-м номером.

«Ред Булл Брагантино » ранее сообщил о расторжении контракта с Алеррандро .

Фото: t.me/pfccskamoscow