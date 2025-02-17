Матвей Сафонов: «Сыграл 10-й матч за «ПСЖ». Скажите это год назад – кто бы поверил? Всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать»

Матвей Сафонов поделился эмоциями о сезоне в «ПСЖ».

Российский вратарь парижан принял участие в матче 22-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (1:0).

«Позавчера сыграл уже десятый матч за «ПСЖ ». Скажите это год назад – кто бы поверил?

Хоть я и сыграл за последние 2 недели 2 матча, предыдущий месяц без игровой практики дался мне тяжеловато.

Но всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать и верить в то, что делаю. Только это и может принести успех», – написал Матвей Сафонов .

5 из 10 игр Сафонова в «ПСЖ» – сухие. Еще раз две подряд