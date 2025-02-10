Энтони Дэвис, как ожидается, пропустит несколько недель из-за растяжения мышцы. Он получил травму в первом же матче за «Даллас»

Энтони Дэвис выбыл на длительный срок после дебюта за «Мэверикс».

Звездный бигмен «Далласа », как ожидается, пропустит несколько недель из-за растяжения приводящей мышцы левого бедра.

Источники ESPN сообщают, что отсутствие Дэвиса может растянуться до месяца.

Энтони травмировался в третьей четверти субботнего матча с «Хьюстоном», набрав 26 очков, 16 подборов, 7 передач и 3 блок-шота за 31 минуту. Он проводил первую встречу за команду после нашумевшего обмена с участием Луки Дончича, который был критично встречен многими поклонниками клуба.

31-летний Дэвис преуменьшил беспокойство по поводу травмы сразу после игры, заявив, что, «уверен» в ее несерьезности. Дэвис пропустил пять предыдущих игр – последние три в составе «Лейкерс » и первые две в составе «Мэвз» – из-за растяжения мышц брюшной полости.