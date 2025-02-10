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Коннор – Айкел – Ткачак и Генцел – Мэттьюс – Хьюз – первые два звена США на тренировке перед Турниром четырех наций

Джек Айкел и Остон Мэттьюс – первые центры сборной США на Турнире четырех наций.

Американская команда во главе с тренером Майком Салливаном проводит тренировку в преддверии начала Турнира четырех наций.

Нападающие:

Кайл КоннорДжек АйкелМэттью Ткачак;

Джейк ГенцелОстон МэттьюсДжек Хьюз;

Мэттью БолдиДжей Ти МиллерБрэди Ткачак;

Брок НелсонВинсент ТрочекДилан Ларкин;

Крис Крайдер.

Защитники:

Джейккоб СлэвинАдам Фокс;

Зак ВеренскиЧарли Макэвой;

Ноа ХэнифинБрок Фэйбер;

Джейк Сэндерсон.

Утром 14 февраля команда США встретится против сборной Финляндии в первом матче турнира.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Майкла Руссо
logoМэттью Болди
logoКайл Коннор
logoКрис Крайдер
logoДжек Хьюз
logoБрэди Ткачак
logoВинсент Трочек
logoОстон Мэттьюс
logoМэттью Ткачак
logoДжей Ти Миллер
logoДжек Айкел
logoДжейк Генцел
logoБрок Нелсон
logoДилан Ларкин
logoБрок Фэйбер
logoАдам Фокс
logoНоа Хэнифин
logoДжейк Сэндерсон
logoЗак Веренски
logoДжейккоб Слэвин
logoЧарли Макэвой
logoНХЛ
logoСборная США по хоккею
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