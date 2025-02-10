Коннор – Айкел – Ткачак и Генцел – Мэттьюс – Хьюз – первые два звена США на тренировке перед Турниром четырех наций
Джек Айкел и Остон Мэттьюс – первые центры сборной США на Турнире четырех наций.
Американская команда во главе с тренером Майком Салливаном проводит тренировку в преддверии начала Турнира четырех наций.
Нападающие:
Кайл Коннор – Джек Айкел – Мэттью Ткачак;
Джейк Генцел – Остон Мэттьюс – Джек Хьюз;
Мэттью Болди – Джей Ти Миллер – Брэди Ткачак;
Брок Нелсон – Винсент Трочек – Дилан Ларкин;
Защитники:
Утром 14 февраля команда США встретится против сборной Финляндии в первом матче турнира.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Майкла Руссо
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