«Зенит» арендует защитника «Фенербахче» Мимовича (Ягиз Сабунджуоглу)
«Зенит» арендует 20-летнего защитника «Фенербахче».
Инсайдер Ягиз Сабунджуоглу сообщает, что клубы договорились о переходе Огнена Мимовича.
Турецкий клуб приобрел 20-летнего серба в конце января у «Црвены Звезды». Защитник ни разу не сыграл за новую команду.
Статистику Мимовича можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягиза Сабунджуоглу
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