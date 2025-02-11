«Зенит» арендует защитника «Фенербахче» Мимовича (Ягиз Сабунджуоглу)

«Зенит» арендует 20-летнего защитника «Фенербахче».

Инсайдер Ягиз Сабунджуоглу сообщает, что клубы договорились о переходе Огнена Мимовича.

Турецкий клуб приобрел 20-летнего серба в конце января у «Црвены Звезды». Защитник ни разу не сыграл за новую команду.

Статистику Мимовича можно изучить здесь .