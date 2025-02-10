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Ютуб удалил канал команды Мусагалиева «Десятка». Там было более 150 тысяч подписчиков

Ютуб удалил канал ФК «10».

«Ютуб удалил наш канал. Мы в шоке.

Так много сил, креатива и любви к футболу мы вкладывали в наши ролики, которые на протяжении нескольких лет выходили на канале.

Так много просмотров, лайков и обратной связи дарили вы за наш контент. Это наш общий труд. Нет слов.

На Ютуб мы вернемся с новым каналом в ближайшее время!» – написали в заявлении клуба.

На канале «Десятки» было более 150 тысяч подписчиков.  

ФК «10» – медиафутбольный клуб, основанный летом 2022 года продакшеном Medium Quality. Президентом команды является комик Азамат Мусагалиев.

«Десятка» выступает в Winline Медиалиге со 2-го сезона. За команду играют такие игроки как Мацей Рыбус и Брайн Идову. Клуб никогда не доходил дальше 1/4 финала.

Галерея депрессии Мусагалиева

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10» 
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logoФК 10
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