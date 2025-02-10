Ютуб удалил канал команды Мусагалиева «Десятка». Там было более 150 тысяч подписчиков
Ютуб удалил канал ФК «10».
«Ютуб удалил наш канал. Мы в шоке.
Так много сил, креатива и любви к футболу мы вкладывали в наши ролики, которые на протяжении нескольких лет выходили на канале.
Так много просмотров, лайков и обратной связи дарили вы за наш контент. Это наш общий труд. Нет слов.
На Ютуб мы вернемся с новым каналом в ближайшее время!» – написали в заявлении клуба.
На канале «Десятки» было более 150 тысяч подписчиков.
ФК «10» – медиафутбольный клуб, основанный летом 2022 года продакшеном Medium Quality. Президентом команды является комик Азамат Мусагалиев.
«Десятка» выступает в Winline Медиалиге со 2-го сезона. За команду играют такие игроки как Мацей Рыбус и Брайн Идову. Клуб никогда не доходил дальше 1/4 финала.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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