Николич о травме Глебова: «Перелома нет, похоже, но есть жесткая контузия. У Газинского не было желания сыграть так грубо, не надо никого винить»

Марко Николич высказался о травме Кирилла Глебова в матче с «Краснодаром».

Полузащитник ЦСКА получил травму в игре с командой тренера Мурада Мусаева (1:2) в Winline Зимнем кубке РПЛ. Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский наступил Глебову на ногу. Кириллу оказали помощь за пределами поля, после чего увезли на электрокаре.

– Что с Глебовым?

– Жестко на ногу наступил соперник. Первое, что врачи говорят, что выглядит как перелом, но ахилл целый. Похоже, что перелома нет, но есть жесткая контузия. Есть надежда, что все будет нормально, но, конечно, посмотрим.

Он сильно прибавил на этих сборах. Сильно наступили, посмотрим, как все будет. Надежда, что ничего страшного. Игровой момент, такое бывает в футболе, – сказал главный тренер ЦСКА.

Также Марко Николич заявил, что у Газинского не было умысла травмировать Глебова.

«Видно, что у футболиста «Краснодара » не было желания так грубо сыграть против Глебова. Не надо никого винить. Игровой момент», – сказал Николич.

В этом сезоне Глебов провел 6 игр в Мир РПЛ . Подробно со статистикой 19-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .