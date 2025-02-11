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Защитница «Барселоны» Леон отрицает, что коснулась промежности соперницы в дерби, и пригрозила судом за распространение «необоснованных обвинений»: «Это была просто часть игры»

Мария Леон прокомментировала обвинения в прикосновении к промежности соперницы.

Ранее «Эспаньол» пожаловался на то, что во время дерби защитника «Барселоны» «нарушила личное пространство» Даниэлы Каракас.

«Я ни в коем случае не посягала и не собиралась посягать на личное пространство своей коллеги Даниэлы Каракас. Как видно на снимках, это была часть игрового действия, в ходе которого она намеренно дотрагивается до меня, а я касаюсь ее ноги, говоря в ответ на контакт: «Что с тобой?»

Никакого контакта с ее интимными местами нет, и уж точно нет никакого намерения их касаться. Я настаиваю, это была просто часть игры, которая не заслуживает того значения, которое ей придают.

Мысль о том, чтобы прикоснуться к интимным местам коллеги, никогда не придет мне в голову, это противоречит моим принципам, и я никогда бы так не поступила», – заявила Леон, пожаловавшись на попытки подрыва ее репутации и пригрозив юридическим разбирательством тем, кто будет «распространять необоснованные обвинения».

Защитница «Барселоны» Леон коснулась промежности соперницы в дерби. «Эспаньол» осудил поступок и готов помочь Каракас с иском в суд

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
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