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Winline Зимний Кубок РПЛ. «Динамо» сыграет с «Ростовом» за 5-е место, «Краснодар» и ЦСКА разыграют 3-е

«Динамо» сыграет с «Ростовом» в матче за 5-е место на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

В игре за 3-е место «Краснодар» встретится с ЦСКА.

Winline Зимний Кубок РПЛ

Абу-Даби, ОАЭ

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Winline Зимнего Кубка РПЛ

Группа А: «Спартак» – 6 очков (2 матча), «Краснодар» – 3 (2), «Динамо» – 0 (2).

Группа Б: «Зенит» – 5 (2 матча), ЦСКА – 4 очка (2), «Ростов» – 0 (2).

За победу в основное время команда получала 3 очка, за победу по пенальти – 2, за поражение по пенальти – 1.

Трансляции матчей «Динамо» – «Ростов» и «Краснодар» – ЦСКА можно посмотреть на «Матч ТВ» и Winline.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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