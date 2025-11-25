«Современные футболисты падают при любом касании – это антифутбол. На нарушения нужно смотреть иначе, в противном случае ВАР бесполезен». Ди Франческо об отмене гола «Лечче» в ворота «Лацио»

Эузебио Ди Франческо: современные игроки падают при малейшем касании.

Главный тренер «Лечче » Эузебио Ди Франческо раскритиковал отношение к нарушениям правил в современном футболе.

В воскресенье «Лечче» уступил «Лацио» на выезде в матче 12-го тура Серии А (0:2). В первом тайме при счете 0:0 гол полузащитника гостей Риккардо Соттиля был отменен из-за нарушения правил на Густаве Исаксене .

«Мы слишком торопились, и нам не хватало точности, когда мы владели мячом, против команды, которая хороша во владении. Нам этого не хватало, «Лацио » играл лучше нас и заслужил победу.

С моей точки зрения, нарушения [при отмененном голе] не было. Я всегда говорил, что современные игроки падают от любого касания. По-моему, это антифутбол. На [фиксацию нарушений] нужно смотреть иначе, в противном случае ВАР бесполезен. Я не понимаю, где правда.

Мы могли повести в счете, но, возможно, что-то поменялось. Это придало бы нам храбрости, и именно такие инциденты в футболе могут переломить ситуацию», – сказал Ди Франческо в интервью Sky Sports.