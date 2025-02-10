Третьяк о недопуске России: «Нас игнорируют, не приглашают на конгрессы, говорят онлайн, Буре не всегда дают сказать. Есть какая-то дискриминация. ЧМ не самого высокого качества без России»

Владислав Третьяк поделился мыслями относительно недопуска России на турниры.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года. Команда пропустит чемпионат мира в 2026 году.

– Мы же ожидали, что останемся без чемпионата мира?

– Да, все к этому шло.

Потому что последние годы нас игнорируют, даже не приглашают на конгрессы, говорят онлайн, даже Павлу Буре не всегда, когда речь идет о нашей федерации, дают что‑то сказать в защиту, отключают его. Здесь есть какая‑то дискриминация. Конечно, у них всё уходит в безопасность. Хорошо.

Когда мы получили право проведения молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, какие вопросы по безопасности в нашей стране?

У нас ни одного блока иностранцам не делают. Мы гостеприимные. Мы бы проверили и чемпионат мира в Санкт‑Петербурге. Без сомнений. Сейчас это вопрос безопасности.

Когда в последний раз Буре участвовал в заседании – ему, слава Богу, дали выступать, лед немного тронулся – он выступил, сказал: мы даже готовы ввести финансы, чтобы свою команду обезопасить.

– Сейчас лыжник Большунов и другие парни и девчонки тренируются в Италии. Там все рады. Если говорить про простых людей, я думаю, проблем вообще никаких не будет. Соскучились по российской сборной.

– А 67 человек у нас в НХЛ играют. У нас с американцами сейчас не очень хорошие отношения.

– Скажут: Америка – это бизнес и так далее, а здесь Европа все же.

– А здесь тоже бизнес. Сколько бы российских болельщиков пришло.

Да и мы элитная команда, которую хотят видеть. Без сборной России чемпионаты мира не самого высокого качества, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.