Месси посетил Супербоул и сфотографировался с Суаресом, Бускетсом и Альбой, Родри и Гризманн также были на матче. НФЛ назвала аргентинца «легендой»
Лионель Месси посетил Супербоул.
Сегодня «Филадельфия» обыграла «Канзас-Сити» в финале НФЛ со счетом 40:22.
Аргентинский футболист посетил игру вместе со своими сыновьями Чиро и Матео. На стадионе он сфотографировался со своими партнерами по «Интер Майами» Жорди Альбой, Луисом Суаресом и Серджи Бускетсом.
НФЛ в соцсети выложила фотографии Месси, представив его словом «легенда».
Супербоул также посетили полузащитник «Манчестер Сити» Родри и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Hola!
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