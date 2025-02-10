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Месси посетил Супербоул и сфотографировался с Суаресом, Бускетсом и Альбой, Родри и Гризманн также были на матче. НФЛ назвала аргентинца «легендой»

Лионель Месси посетил Супербоул.

Сегодня «Филадельфия» обыграла «Канзас-Сити» в финале НФЛ со счетом 40:22.

Аргентинский футболист посетил игру вместе со своими сыновьями Чиро и Матео. На стадионе он сфотографировался со своими партнерами по «Интер Майами» Жорди Альбой, Луисом Суаресом и Серджи Бускетсом.

НФЛ в соцсети выложила фотографии Месси, представив его словом «легенда». 

Супербоул также посетили полузащитник «Манчестер Сити» Родри и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Hola!
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