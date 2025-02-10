После нападения на Скворцова в Новосибирске возбудили уголовное дело

После нападения на Романа Скворцова возбудили уголовное дело.

Комментатор попал в реанимацию в Новосибирске в ночь на 9 февраля.

Ранее стало известно , что причиной травмы Скворцова стал конфликт с посетителями одного из баров в центре города.

После избиения Скворцова возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Возбудили дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», – сказал собеседник агентства.

В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ .