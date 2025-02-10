После нападения на Скворцова в Новосибирске возбудили уголовное дело
После нападения на Романа Скворцова возбудили уголовное дело.
Комментатор попал в реанимацию в Новосибирске в ночь на 9 февраля.
Ранее стало известно, что причиной травмы Скворцова стал конфликт с посетителями одного из баров в центре города.
После избиения Скворцова возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Возбудили дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», – сказал собеседник агентства.
В Новосибирске 8-9 февраля проходил Фонбет Матч звезд КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем