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«МЮ» сыграет с «Фулхэмом» в 5-м раунде Кубка Англии, «Ман Сити» – с выбившим «Ливерпуль» «Плимутом»

Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.

По ее итогам сформированы следующие пары:

«Престон» – «Бернли»

«Астон Вилла» – «Кардифф Сити»

«Донкастер» или «Кристал Пэлас» – «Миллуолл»

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»

«Ньюкасл» – «Брайтон»

«Борнмут» – «Вулверхэмптон

«Манчестер Сити» – «Плимут»

«Эксетер» или «Ноттингем Форест» – «Ипсвич»

Матчи 5-го раунда Кубка Англии пройдут 1-2 марта.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Кубка Англии
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