«МЮ» сыграет с «Фулхэмом» в 5-м раунде Кубка Англии, «Ман Сити» – с выбившим «Ливерпуль» «Плимутом»
Состоялась жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии.
По ее итогам сформированы следующие пары:
«Астон Вилла» – «Кардифф Сити»
«Донкастер» или «Кристал Пэлас» – «Миллуолл»
«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»
«Ньюкасл» – «Брайтон»
«Борнмут» – «Вулверхэмптон
«Манчестер Сити» – «Плимут»
«Эксетер» или «Ноттингем Форест» – «Ипсвич»
Матчи 5-го раунда Кубка Англии пройдут 1-2 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Кубка Англии
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