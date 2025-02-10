  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капелло об отце в нацистском концлагере: «Он не присоединился к Республике Сало, и его сочли предателем. Я спросил его о санитарных условиях в туалетах, он ответил: «Какие еще туалеты?»
78

Капелло об отце в нацистском концлагере: «Он не присоединился к Республике Сало, и его сочли предателем. Я спросил его о санитарных условиях в туалетах, он ответил: «Какие еще туалеты?»

Фабио Капелло рассказал о том, как его отец жил в концлагере.

– Ваш отец, Геррино, проходил военную службу в качестве офицера артиллерии и испытал ужас нацистских концентрационных лагерей – его этапировали в эти зверские места. Что он вам рассказывал?

– Он говорил об этом неохотно. Он не присоединился к Республике Сало (неофициальное название Итальянской социальной республики, фашистского марионеточного государства, образованного в 1943 году на оккупированной Германией территории северной и центральной Италии – Спортс’‘), поэтому его сочли предателем. Учтите, что во время борьбы за освобождение жертв было больше из-за низкого, мягко говоря, качества еды, которую они ели.

Для отца было невыносимо обсуждать эти темы, это было слишком сильным страданием. В концентрационных лагерях ему даже не передавали еду, которую присылала моя мать.

Одна вещь произвела на меня впечатление. Однажды я спросил его о санитарных условиях в туалетах. Он ответил мне полуулыбкой и спросил: «Какие еще туалеты?» Они не работали, потому что они [заключенные] ничего не ели. 

Но всегда есть положительный момент. Во всех этих ужасах развивается невероятный человеческий интеллект, потому что в таких ситуациях тебе удается делать немыслимые вещи, на самом деле немыслимые. Некоторые изобретения, изменившие мир, родились в концентрационных лагерях именно потому, что нужно было использовать их каждую минуту.

С папой я жил до своих пятнадцати лет, он был учителем начальных классов, любил быть строгим, но в то же время снисходительным и ценил только тех, кто хотел работать, – сказал бывший тренер клубов Серии А и сборной России Фабио Капелло. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Stampa
logoФабио Капелло
история
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капелло о «Ювентусе»: «Только ли Мотта во всем виноват? Не забывайте, клуб сделал значительные инвестиции летом. Если они берут не тех игроков, ответственность лежит на всех»
3231 января, 13:12
Капелло о замене Тео и Леау в перерыве с «Пармой»: «Согласен с Консейсау – неприемлемая игра во всех смыслах. Больше беспокоюсь за Эрнандеса – его мысли где-то в другом месте»
428 января, 10:14
Ибрагимович о стычке Консейсау и Калабрии: «Все хотят победить любой ценой. Со мной такое случалось тысячу раз. Важно, что ситуация разрешилась сразу после матча»
427 января, 15:35
Капелло о 0:2 «Милана» с «Юве»: «Вялое, уродливое выступление, полностью развалились во 2-м тайме. Если Тео и Леау не зажигают, наступает полный мрак»
1519 января, 11:48
Рекомендуем
Главные новости
Жена Смолова: «Федя умеет валидировать и поддерживать. Если мне плохо, иду к нему – он дает хорошие советы. Не прошу включения от подруг, у них свои дети и они в ####, как и я»
117 минут назад
«Челси» купил 16-летнего Сатпаева у «Кайрата». Форвард останется в казахстанском клубе до совершеннолетия
1126 минут назад
Шарифи об отношении к России в Европе: «Консерваторы видят в ней друга и союзника. Они никакие не правые. Всем уже надоели эти лево-марксистские моменты с многообразием»
1336 минут назад
Волк о словах Латышонка про 30 тысяч в месяц: «Он скромный человек, который не разбрасывается деньгами. Если мне скажут: «Вот тебе 50 тысяч, проживи», – меня это не будет напрягать»
34сегодня, 10:54
«С япошками бы точно зарубились. Были бы в топе». Экс-игрок «Локомотива» и Узбекистана Денисов о перспективах России на Кубке Азии
39сегодня, 10:50
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Динамо» сыграет с «Ростовом» за 5-е место, «Краснодар» и ЦСКА разыграют 3-е
19сегодня, 10:40
Представлен мяч для плей-офф ЛЧ. Его дизайн вдохновлен Мюнхеном, где пройдет финал турнира
13сегодня, 10:34Фото
«Олимпиакос» оценивает Коштинью в 20 млн евро. Шансы на сделку с «Зенитом» невысоки (Sport24)
21сегодня, 10:16
«Когда football заканчивается, начинается fútbol». Месси жонглировал мячом для американского футбола в рекламе Apple TV с анонсом сезона МЛС, которую показали после Супербоула
32сегодня, 10:06
Роман Пилипчук: «Спартак» – основной претендент на победу в РПЛ по качеству футбола. Не думаю, что еще кто-то сможет противостоять «Зениту»
36сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Две колы по 1,5 литра за день – раньше это было не так сложно. Но сейчас я на пути профессионала. Алкоголь и сигареты – категорически нет». Волк об образе жизни
35 минут назад
Анчелотти пригрозил атакующим игрокам «Реала» заменами в перерыве матча с «Атлетико». Винисиусу он сказал перестать смещаться в центр
716 минут назад
Тедеев о Хусанове: «Я сказал, что растет будущий ван Дейк, когда первый раз увидел его – собирался брать в «Аланию». Хотелось бы увидеть в России уровень, который появился в Узбекистане»
1028 минут назад
Галлас о «Тоттенхэме»: «Все знают, как они будут играть – стоило забить тревогу в конце прошлого сезона. Если защищаться как они, вас накажут»
39 минут назад
«ЦСКА сейчас бедствует. Он был бы чемпионом, если бы тратил как «Спартак» и «Зенит». Пономарев об армейцах
2046 минут назад
Судья Рохас случайно ударил локтем и уронил Субименди в матче с «Эспаньолом». Хавбек «Сосьедада» Барренечеа в шутку показал арбитру воображаемую карточку, пока Мартин лежал на газоне
548 минут назадФото
Дуглас об игре со «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ: «В этих матчах всегда больше накала и эмоций. «Зенит» будет настраиваться только на победу»
259 минут назад
Экс-агент Оздоева о 10-дневном бане игрока: «Раздутая история – Магомед в стороне стоял, драки не было. Может, там политически футбольные игры, поэтому так преподносят»
сегодня, 10:50
Альба о результативности Суареса: «Луис всю жизнь забивал и отдавал. Этого не растерять – навыки всегда будут при нем, пока он не выйдет на пенсию»
4сегодня, 10:30
Санья об «Арсенале»: «Есть отличный шанс выиграть выиграть АПЛ, если не отставать от «Ливерпуля», который не выиграет все матчи. Они могут стать первыми, впереди долгий путь»
13сегодня, 10:18
Рекомендуем