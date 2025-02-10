Капелло об отце в нацистском концлагере: «Он не присоединился к Республике Сало, и его сочли предателем. Я спросил его о санитарных условиях в туалетах, он ответил: «Какие еще туалеты?»

Фабио Капелло рассказал о том, как его отец жил в концлагере.

– Ваш отец, Геррино, проходил военную службу в качестве офицера артиллерии и испытал ужас нацистских концентрационных лагерей – его этапировали в эти зверские места. Что он вам рассказывал?

– Он говорил об этом неохотно. Он не присоединился к Республике Сало (неофициальное название Итальянской социальной республики, фашистского марионеточного государства, образованного в 1943 году на оккупированной Германией территории северной и центральной Италии – Спортс’‘), поэтому его сочли предателем. Учтите, что во время борьбы за освобождение жертв было больше из-за низкого, мягко говоря, качества еды, которую они ели.

Для отца было невыносимо обсуждать эти темы, это было слишком сильным страданием. В концентрационных лагерях ему даже не передавали еду, которую присылала моя мать.

Одна вещь произвела на меня впечатление. Однажды я спросил его о санитарных условиях в туалетах. Он ответил мне полуулыбкой и спросил: «Какие еще туалеты?» Они не работали, потому что они [заключенные] ничего не ели.

Но всегда есть положительный момент. Во всех этих ужасах развивается невероятный человеческий интеллект, потому что в таких ситуациях тебе удается делать немыслимые вещи, на самом деле немыслимые. Некоторые изобретения, изменившие мир, родились в концентрационных лагерях именно потому, что нужно было использовать их каждую минуту.

С папой я жил до своих пятнадцати лет, он был учителем начальных классов, любил быть строгим, но в то же время снисходительным и ценил только тех, кто хотел работать, – сказал бывший тренер клубов Серии А и сборной России Фабио Капелло.