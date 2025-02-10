Выручка российских букмекеров выросла на 42% за год – до 1,73 трлн рублей
Единый регулятор азартных игр сообщил о росте выручки российских букмекерский компаний.
По данным ЕРАИ, совокупная выручка букмекеров в России за 2024 год составила 1,73 триллиона рублей, что на 42% больше, чем годом ранее.
Большая часть выручки – 95% или 1,66 триллиона рублей – пришлась на онлайн-ставки. Остальные 5% (77,2 миллиарда рублей) принесли наземные пункты приема ставок.
По итогам 2024 года российские букмекеры заплатили 35,3 миллиарда рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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