Выручка российских букмекеров выросла на 42% за год – до 1,73 трлн рублей

Единый регулятор азартных игр сообщил о росте выручки российских букмекерский компаний.

По данным ЕРАИ, совокупная выручка букмекеров в России за 2024 год составила 1,73 триллиона рублей, что на 42% больше, чем годом ранее.

Большая часть выручки – 95% или 1,66 триллиона рублей – пришлась на онлайн-ставки. Остальные 5% (77,2 миллиарда рублей) принесли наземные пункты приема ставок.

По итогам 2024 года российские букмекеры заплатили 35,3 миллиарда рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта.

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