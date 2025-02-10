Судья ошибочно назначил угловой перед голом «Интера» «Фиорентине». Бастони упустил мяч за пределы поля перед навесом, приведшим к стандарту
«Интер» забил «Фиорентине» после ошибочно назначенного углового.
На 26-й минуте перенесенного матча защитник Алессандро Бастони, догоняя уходящий за линию мяч, в подкате навесил его в штрафную площадь, после чего Роландо Мандрагора совершил вынос за пределы поля.
Футболисты «фиалок» бросились доказывать главному судье Федерико Ла Пенне, что следовало назначить удар от ворот, поскольку Бастони делал навес уже из-за границ поля. Рефери не согласился.
После подачи «Интера» с углового защитник «Фиорентины» Марин Понграчич срезал мяч в свои ворота. Миланцы повели в счете – 1:0.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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