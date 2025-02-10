Судья ошибочно назначил угловой перед голом «Интера» «Фиорентине». Бастони упустил мяч за пределы поля перед навесом, приведшим к стандарту

«Интер» забил «Фиорентине» после ошибочно назначенного углового.

На 26-й минуте перенесенного матча защитник Алессандро Бастони , догоняя уходящий за линию мяч, в подкате навесил его в штрафную площадь, после чего Роландо Мандрагора совершил вынос за пределы поля.

Футболисты «фиалок» бросились доказывать главному судье Федерико Ла Пенне , что следовало назначить удар от ворот, поскольку Бастони делал навес уже из-за границ поля. Рефери не согласился.

После подачи «Интера » с углового защитник «Фиорентины» Марин Понграчич срезал мяч в свои ворота. Миланцы повели в счете – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»