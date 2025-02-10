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«Зенит» предлагал 10+ млн евро за Коштинью, «Олимпиакос» отказался продать правого защитника («СЭ»)

«Олимпиакос» не продал Коштинью «Зениту» за сумму свыше 10 млн евро.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Петербургский клуб сделал предложение о трансфере правого защитника, но греки ответили отказом, при этом сам 24-летний португалец был согласен на переезд в Россию.

Ранее стало известно, что «Олимпиакос» отказался продать Коштинью «Лестеру» за 14 млн.

В 18 матчах текущего чемпионата Греции на счету футболиста 3 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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