«Олимпиакос» оценивает Коштинью в 20 млн евро. Шансы на сделку с «Зенитом» невысоки (Sport24)

«Зенит» вряд ли подпишет Жоау Педру Коштинью.

Ранее сообщалось , что петербургский клуб предлагал более 10 миллионов евро за правого защитника «Олимпиакоса », но получил отказ.

По информации Sport24, греки не хотят отпускать 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно и оценивают его в 20 млн евро. Шансы на сделку с сине-бело-голубыми невысоки.

В текущем сезоне чемпионата Греции Коштинья провел 18 матчей и сделал 3 ассиста. Его статистика – здесь .