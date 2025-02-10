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«Олимпиакос» оценивает Коштинью в 20 млн евро. Шансы на сделку с «Зенитом» невысоки (Sport24)

«Зенит» вряд ли подпишет Жоау Педру Коштинью.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб предлагал более 10 миллионов евро за правого защитника «Олимпиакоса», но получил отказ. 

По информации Sport24, греки не хотят отпускать 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно и оценивают его в 20 млн евро. Шансы на сделку с сине-бело-голубыми невысоки. 

В текущем сезоне чемпионата Греции Коштинья провел 18 матчей и сделал 3 ассиста. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoЖоау Педру Коштинья
logoвысшая лига Греция
logoОлимпиакос
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
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