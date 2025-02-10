«Спартак» рассматривает хавбека «Бешикташа» Фернандеша как альтернативу Иличу. Между клубами были неформальные контакты (Metaratings)

«Спартак» может подписать Жедсона Фернандеша вместо Ивана Илича.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил : «Не думаю, что Илич приедет. Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич». Президент «Торино » Урбано Кайро отметил , что в переговорах с красно-белыми «есть сложности».

По информации Metaratings.ru, московский клуб рассматривает кандидатуру полузащитника «Бешикташа » Фернандеша как альтернативу сербскому футболисту. Официальных переговоров между сторонами еще не было, но состоялось неформальное общение.

Помимо португальца, в списке «Спартака » есть еще несколько альтернатив Иличу .

Ранее сообщалось , что «Зенит» предложил 15 миллионов евро за трансфер Жедсона. Александр Медведев опроверг эту информацию.

В текущем сезоне чемпионата Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь .