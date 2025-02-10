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«Спартак» рассматривает хавбека «Бешикташа» Фернандеша как альтернативу Иличу. Между клубами были неформальные контакты (Metaratings)

«Спартак» может подписать Жедсона Фернандеша вместо Ивана Илича.

Ранее главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил: «Не думаю, что Илич приедет. Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич». Президент «Торино» Урбано Кайро отметил, что в переговорах с красно-белыми «есть сложности». 

По информации Metaratings.ru, московский клуб рассматривает кандидатуру полузащитника «Бешикташа» Фернандеша как альтернативу сербскому футболисту. Официальных переговоров между сторонами еще не было, но состоялось неформальное общение. 

Помимо португальца, в списке «Спартака» есть еще несколько альтернатив Иличу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил 15 миллионов евро за трансфер Жедсона. Александр Медведев опроверг эту информацию. 

В текущем сезоне чемпионата Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
возможные трансферы
logoТорино
logoсерия А Италия
logoСпартак
logoБешикташ
logoвысшая лига Турция
logoпремьер-лига Россия
logoЖедсон Фернандеш
logoИван Илич
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