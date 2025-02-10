Ирина Роднина: «Однополые дуэты вполне могут существовать в фигурном катании. То, что я видела, не вызывает никаких отрицательных эмоций»
Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл ранее представили совместный номер на шоу Art on Ice в Цюрихе.
«Однополые дуэты вполне могут существовать в фигурном катании, почему нет? То, что я видела, у меня не вызывает никаких отрицательных эмоций. Мы же смотрим, когда четверка девушек-лебедей пляшет в балете.
В акробатике, в цирке есть однополые групповые выступления. И ничего, все нормально. Если из-за однополых дуэтов еще больше людей станет интересоваться фигурным катанием, я только за.
Все будет зависеть от того, какие правила, требования будут в однополых дуэтах в фигурном катании. Ведь многие во все это дело включают совершенно другие эмоции. А надо смотреть на это как на спорт. Есть же синхронное катание, где несколько фигуристок выступают вместе. Почему кто-то решил, что пары в фигурном катании – это только мужчина и женщина?
Однополыми дуэтами вполне можно разнообразить официальные соревнования. Сейчас особенно в одиночном катании стали настолько высокие технические требования, что людей отталкивает само фигурное катание.
Спортсмены понимают, что сколько бы они ни работали, но если нет набора из сложнейших тройных и четверных прыжков, им просто нечего делать в нашем виде спорта. Самого катания стало мало. Когда это стало сильно усугубляться, у нас появилось синхронное катание. В этом виде программы проходят чемпионаты мира, и ни у кого это не вызывает раздражения.
Прыгать четверные прыжки не каждый мужчина, а тем более девушка, сможет. А если даже это делают, то делают какой-то короткий период жизни. Потом все равно эти элементы уходят из их программ.
Поэтому те, кто любят фигурное катание, ищут сейчас различные пути своего применения и возможности выступать на соревнованиях», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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