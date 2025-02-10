Нигматуллин о разделе имущества из-за развода: «Я проигрываю около 200 млн – договорились, что жена перечислит половину за квартиру в Майами, доверился. Не предлагал брачный договор, верил в любовь»
Экс-голкипер утверждал, что экс-супруга Елена получила все совместно нажитое за 27 лет брака имущество и уехала за границу. Руслан предлагал разделить активы, оставив себе 30% и отдав 70%, однако экс-жена отказалась от этого варианта. Тогда он обвинил ее в мошенничестве.
Бывшие супруги через суд решают вопросы о разделе двух квартир, находящихся в Москве и Майами, а также парковочных мест.
Ранее стало известно, что Нигматуллин состоит в отношениях с 22-летней девушкой. Он стал инициатором развода после 27 лет брака, у них с Еленой двое сыновей.
– Руслан, у тебя с бывшей женой Еленой был брачный договор?
– К сожалению, нет. Я верил в любовь и в то, что есть словесная договоренность.
– А ты предлагал когда-нибудь брачный договор, или она, может быть?
– Никогда, потому что я не рассматривал никогда вариант развода вообще никогда. Квартиру когда покупали – оформляй на себя, без проблем.
– Как вы делили имущество во время развода?
– Мы четко договорились, что реализуем всю недвижимость, которую планировали реализовать, и после реализации делим пополам. Соответственно, та недвижимость, которая остается, например, квартира в Майами, – кто хочет ее забрать, компенсирует часть.
– Кому в итоге достались деньги от этой квартиры?
– Сейчас я проигрываю примерно 200 миллионов – ноль. Процесс по суду и разделу имущества продолжается. Доверился ей, как мы договорились на словах, что после получения денег за квартиру, а это порядка 120 миллионов, она половину сразу перечислит мне.
– Что досталось экс-супруге, с чем она сейчас?
– Прекрасная квартира в Майами и 123 миллиона.
– А что тебе?
– Мне, через какое-то время после развода, – любовь.
– А где ты живешь-то с любовью?
– Я сейчас активно работаю над тем, чтобы обзавестись новым жильем, – сказал экс-вратарь сборной России в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.
Нигматуллин снимает квартиру после развода – жена забрала всю его недвижимость. Экс-вратарь лишился имущества на 200 млн рублей (Shot)
Нигматуллин лишился квартир в Москве и Майами после развода, они оцениваются в 120 млн рублей и 850 тысяч долларов. Жилье было оформлено на жену (Mash)
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