Нигматуллин о разделе имущества из-за развода: «Я проигрываю около 200 млн – договорились, что жена перечислит половину за квартиру в Майами, доверился. Не предлагал брачный договор, верил в любовь»

Руслан Нигматуллин рассказал на НТВ об утрате недвижимости после развода.

Экс-голкипер утверждал, что экс-супруга Елена получила все совместно нажитое за 27 лет брака имущество и уехала за границу. Руслан предлагал разделить активы, оставив себе 30% и отдав 70%, однако экс-жена отказалась от этого варианта. Тогда он обвинил ее в мошенничестве.

Бывшие супруги через суд решают вопросы о разделе двух квартир, находящихся в Москве и Майами, а также парковочных мест.

Ранее стало известно, что Нигматуллин состоит в отношениях с 22-летней девушкой. Он стал инициатором развода после 27 лет брака, у них с Еленой двое сыновей.

– Руслан, у тебя с бывшей женой Еленой был брачный договор?

– К сожалению, нет. Я верил в любовь и в то, что есть словесная договоренность.

– А ты предлагал когда-нибудь брачный договор, или она, может быть?

– Никогда, потому что я не рассматривал никогда вариант развода вообще никогда. Квартиру когда покупали – оформляй на себя, без проблем.

– Как вы делили имущество во время развода?

– Мы четко договорились, что реализуем всю недвижимость, которую планировали реализовать, и после реализации делим пополам. Соответственно, та недвижимость, которая остается, например, квартира в Майами, – кто хочет ее забрать, компенсирует часть.

– Кому в итоге достались деньги от этой квартиры?

– Сейчас я проигрываю примерно 200 миллионов – ноль. Процесс по суду и разделу имущества продолжается. Доверился ей, как мы договорились на словах, что после получения денег за квартиру, а это порядка 120 миллионов, она половину сразу перечислит мне.

– Что досталось экс-супруге, с чем она сейчас?

– Прекрасная квартира в Майами и 123 миллиона.

– А что тебе?

– Мне, через какое-то время после развода, – любовь.

– А где ты живешь-то с любовью?

– Я сейчас активно работаю над тем, чтобы обзавестись новым жильем, – сказал экс-вратарь сборной России в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

Нигматуллин снимает квартиру после развода – жена забрала всю его недвижимость. Экс-вратарь лишился имущества на 200 млн рублей (Shot)

Нигматуллин лишился квартир в Москве и Майами после развода, они оцениваются в 120 млн рублей и 850 тысяч долларов. Жилье было оформлено на жену (Mash)