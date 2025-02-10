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Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время, заявил гендиректор «Дубай Юнайтед»: «Шансов нет, как и разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме ОАЭ»

Квинси Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время.

Ранее стало известно, что генеральный директор «Спартака» Олег Малышев посетил матч с участием 33-летнего нидерландца во второй лиге ОАЭ, где тот выступает за «Дубай Юнайтед». Сам футболист высказывался о желании вернуться в состав красно-белых.

«То, что приезжали руководители «Спартака», – это нормальное желание в 20 минутах от отеля доехать и посмотреть, что это за лига. У него был действующий контракт со «Спартаком», поэтому, конечно, он хотел бы вернуться в Москву. Он в целом еще хочет играть на высоком уровне. Дай бог, в Лиге чемпионов.

Вероятность трансфера? На данный момент шансов нет, как и нет разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме Эмиратов. Плюс у него контракт с клубом», – сказал генеральный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану.

Промес находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

В середине мая Квинси был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях.

Промес присутствует на матче «Спартака» против «Динамо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoКвинси Промес
logoпремьер-лига Россия
logoИлие Чебану
logoСпартак
Р-Спорт
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