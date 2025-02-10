Энтони Дэвису может потребоваться операция (Марк Стейн)

Энтони Дэвис обсудит свою травму с «Далласом».

Центровой получил растяжение приводящей мышцы левого бедра в первом матче после перехода в «Даллас ». До этого баскетболист восстанавливался после повреждения мышц живота.

По информации инсайдера Марка Стейна, в понедельник пройдет совещание с обсуждением возможных методов лечения. Ключевым вопросом должно стать определение необходимости операционного вмешательства.