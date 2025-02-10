Защитница «Барселоны» Леон коснулась промежности соперницы в дерби. «Эспаньол» осудил поступок и готов помочь Каракас с иском в суд

Футболистка «Барселоны» совершила неприличное действие в игре с «Эспаньолом».

На 15-й минуте дерби, завершившегося победой «блауграны» со счетом 2:0, Мария Леон коснулась промежности Даниэлы Каракас и что-то ей сказала.

Защитница никак не отреагировала на это действие во время игры, но после матча «Эспаньол » опубликовал сообщение с критикой в адрес представительницы «Барселоны».

«Хотим выразить абсолютное недовольство и осудить некоторые события, произошедшие в прошлое воскресенье. Мы считаем подобные действия неприемлемыми, и они не должны остаться без внимания.

Во время матча Мария Пилар Леон в разгар борьбы с Даниэлой Каракас совершила действие, нарушившее личное пространство нашей футболистки. Каракас в тот момент не отреагировала из-за ситуации, но позднее, осмыслив произошедшее, осознала серьезность этого жеста, но решила не демонстрировать свой гнев, чтобы избежать дисциплинарных санкций и нанесения вреда команде.

В дополнение к тому, что произошло на поле, последовала достойная сожаления реакция в социальных сетях, где наша футболистка стала объектом оскорблений со стороны сотен профилей.

Мы обеспокоены тем, что вместо того, чтобы сосредоточиться на самом поступке, часть внимания СМИ была отвлечена на другие вопросы, не имеющие отношения к серьезности этого поступка», – говорится в заявлении «Эспаньола».

Также клуб отметил, что готов предоставить Каракас услуги своих юристов на случай, если та захочет обратиться в суд, и подчеркнул свое неприятие любых форм насилия в мире спорта.

Изображение: кадр из трансляции 3Cat