Большунов выступит в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.

Об этом сообщается на сайте соревнований. Большунов заявлен на дистанции 30 км и указан в списке с российским флагом.

В конце января сообщалось, что спортсмен отправился на сборы в Европу по индивидуальному плану.

Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?