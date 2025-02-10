Большунов выступит в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.
Об этом сообщается на сайте соревнований. Большунов заявлен на дистанции 30 км и указан в списке с российским флагом.
В конце января сообщалось, что спортсмен отправился на сборы в Европу по индивидуальному плану.
Sudtirol Moonlight Classic не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт Sudtirol Moonlight Classic
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