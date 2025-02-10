«Уехал из Исландии из-за медицины – сложно с лекарствами, недостаток квалифицированных врачей. В России сразу поставили диагноз и сказали, что делать». Вратарь «Ротора» Чагров о странах
29-летний голкипер с июля 2022 года по февраль 2023-го выступал за исландский «Кордренгир».
– Что для вас было самым тяжелым в Исландии? К чему вы так и не привыкли?
– Наверное, я бы сказал, что к медицине.
– Почему?
– Я летел туда, будучи травмированным. Мне требовалось лечение. Очень сложно было с лекарствами. Многих нет и аналогов тоже, к которым мы здесь привыкли. Врачи, к которым меня водили, никак не могли понять, в чем проблема.
Забегая вперед, почему я оттуда в итоге уехал. Из-за медицины. У меня еще оставалась проблема с ногой, которую надо было вылечить. Я договорился с клубом, что уеду, чтобы долечиться в России.
– Понятно.
– Когда приехал в Россию, мне сразу поставили диагноз и рассказали, что мне надо делать.
– Почему в Исландии такая медицина?
– Мне кажется, это связано с тем, что страна очень маленькая, население небольшое. Просто недостаток квалифицированных кадров.
Все доктора, с кем я общался, были плюс-минус моего возраста. Не знаю, что к этому возрасту можно наработать. Какой-то большой опыт у них вряд ли был, – сказал вратарь «Ротора» Никита Чагров.
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