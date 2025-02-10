Отменен переход Саласара в «Зенит» за 15+5 млн евро. «Брага» прекратила переговоры из-за рисков при взаимодействии с Россией

Родриго Саласара в «Зените» не будет.

Record и O Jogo сообщают , что «Брага» приняла решение прекратить переговоры с «Зенитом » и отменить сделку. Это связано с нежеланием португальского клуба брать на себя риски, связанные с ограничениями, которые Евросоюз ввел в отношении России и взаимодействия с ней.

Поскольку «Брага » не получила необходимых гарантий, она решила не продолжать работу над переходом полузащитника. Продав футболиста, она выручила бы 15 млн евро и еще 5 млн в виде бонусов.

Саласар , уже побывавший в расположении «Зенита», возвращается в Португалию.