Тарасова о пиве на стадионах: «В нашем футболе смотреть не на что – только пить и остается. В фигурном катании алкоголь не нужен»
Татьяна Тарасова: в нашем футболе смотреть не на что – только пить и остается.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о продаже алкоголя на стадионах.
Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 1 января 2005 года. Во время ЧМ-2018 пиво продавалось на аренах в РФ.
«В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе. Разве спорт – это про алкоголь?
В фигурном катании алкоголь на стадионах не нужен, потому что там наши спортсмены так выступают, что глаз не оторвать: все зрители наслаждаются прокатами и эмоциями фигуристов», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
